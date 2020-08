Quand la cuisine corse devient accessible avec "La petite cuisine de Marie"

Une cuisine généreuse, goûtue, moderne avec une touche corse, c'est de la sorte que l'on pourrait qualifier les recettes de La petite cuisine de Marie.

En octobre dernier, la balanine Marie-Estelle Haller, passionnée de gastronomie simple et accessible crée un compte Instagram où elle poste ses créations culinaires. Cakes, tartes salées, sucrées, pâte à pizza, brioches, canistrelli... tout passe dans ses fourneaux. "Au départ je faisais des recettes sur ma page Instagram personnelle et beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un compte uniquement dédié à cela. Alors je me suis lancée." , raconte-t-elle.



Très vite elle rencontre un réel succès, si bien que pendant le confinement elle atteint les 7 500 abonnés. "Durant cette période c'est vrai que les gens prenaient vraiment le temps de cuisiner, donc j'ai beaucoup travaillé pour leur offrir des recettes faciles à reproduire.", affirme-t-elle.

Elle lance d'ailleurs le "gnocchi challenge", qui consiste à refaire sa recette de pâtes et la poster sur Instagram.



Sa réussite, la jeune balanine la doit à sa créativité et à la "touche corse" qu'elle aime mettre dans tous les plats. Ainsi, dans sa recette de pâtes à la carbonara elle utilisera à la place des lardons de la bulagna et à la place du parmesan du vieux fromage de chèvre.

L'étudiante en master RH à Corte sort aussi des sentiers battus en proposant des plats plus frais, plus légers et modernes comme des tartines d'avocat ou des salades de saison.



Des partenaires insulaires



C'est à ce moment-là que des entreprises locales commencent à faire appel à elle pour effectuer des partenariats commerciaux. "L'idée c'était de mettre en avant des artisans locaux soit qui viennent de se lancer ou alors des entreprises qui veulent viser un nouveau public.", explique la jeune femme.

La petite cuisine de Marie est désormais associée à une dizaine de commerces alimentaires corses qui souhaitent, à travers ses recettes, promouvoir leur savoir-faire et leurs produits.

C'est le cas par exemple d'un nouveau glacier, qui vient de s'installer à L'Ile Rousse, une coopérative de maraichers qui voulait se faire connaitre ou bien d'un grossiste en poissonnerie qui souhaitait s'adresser aux particuliers pendant le confinement pour écouler sa marchandise.



Marie-Estelle Haller choisit scrupuleusement ces partenariats, pour elle "tous les produits doivent être de qualité, au maximum de saison et local". A long terme, l'étudiante aimerait vivre de sa passion et pourquoi pas, plus tard, ouvrir son restaurant.



En attendant on retrouvera les recettes de Marie-Estelle Haller tous les dimanches dans notre rubrique "A Table" avec, bien sûr, La petite cuisine de Marie.