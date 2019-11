Quand "Apollo", le faucon gerfaut, veille sur le ciel de Lisula

"Nous avons débuté nos interventions jeudi 14 novembre. Nous avons à faire face à un cheptel de 10 000 étourneaux, sansonnets migrateurs qui envahissaient la place Paoli et l'allée Charles De Gaulle dans les platanes", précise Ludwig qui, dans le même temps, a constaté qu’un second cheptel se développait sur les plus hautes branches de Lisula. " Un cheptel d'étourneaux unicolores assez important qui est une sous-espèce d'étourneaux sédentaires. Nous avons donc décidé pour le deuxième groupe, de laisser une cinquantaine d’oiseaux car ils sont sédentaires et jouent un rôle assez important dans l’écosystème de la ville".





Les premiers oiseaux sont de passage, en migration, depuis le nord. "Nous avons constaté que ces oiseaux venaient du Nord, depuis l'Italie, à la recherche de régions plus chaudes pour passer l’hiver. En l'occurrence dans des villes moyennes ou de grandes tailles".

Ces oiseaux sont chassés principalement pour des raisons sanitaires. "Ces migrateurs sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l’homme et à d’autres espèces animales sédentaires, notamment la grippe aviaire. Nombre d’entre eux sont perchés au-dessus des parcs de jeux pour enfants". Les fientes, porteuses de bactéries doivent ainsi être retirées.

" Nous lâchons le rapace qui va évoluer entre les vagues des étourneaux qui arrivent à l’emplacement où ils vont se poser pour passer la nuit. Nous ne savons pas si les oiseaux reviendront ou pas, rien n'est sûr. Il y a des villes où ils ne sont plus jamais revenus".

Par sa présence, "Apollo" va créer une aire d’insécurité et bloquer leur descente. " Ils chercheront un endroit plus en sécurité. Les faucons sont des oiseaux de haut vol, contrairement aux oiseaux de bas vol comme les buses par exemple. Il y aura plus d’effet sur les étourneaux avec les faucons. C’est un dressage assez difficile à réaliser. À la base, les faucons sont des oiseaux nés pour chasser. Il faut donc leur faire comprendre que c’est beaucoup plus facile de revenir vers nous pour obtenir à manger au lieu de chasser".

Le gerfaut est le faucon le plus important de sa famille. C'est pour cela qu'il a été choisi. " De tous les faucons, c'est lui le plus grand. Il a le plus d’expérience".

La société de Ludwig intervient partout en Europe. "Nous intervenons dans toute la France et menons des campagnes d'effarouchement en Europe et hors d'Europe. Mais on se concentre plutôt sur le continent et la Corse".

Ludwig et "Apollo" interviendront à Aiacciu dès jeudi prochain pour effaroucher pas moins de 200 000 oiseaux migrateurs, pour la quatrième année consécutive.

Apollo, 14 ans, faucon gerfaut, un kilo pour 1,60 m d'envergure avec son fauconnier Ludwig est, à la demande de la mairie, en mission dans le ciel de la cité Paoline.