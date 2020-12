Quality Made : la chambre d’agriculture de Haute-Corse accompagnera 7 entreprises candidates au label européen

La chambre d’agriculture de Haute-Corse lance un appel à candidater dans le cadre du projet TRIS (Turismo Rurale Identitario è Sostenibile) qui est une des réalisations du programme Européen Interreg visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes pour le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement. L’objectif du projet TRIS est de sélectionner 7 entreprises agricoles corses engagées dans une logique de durabilité sociale, environnementale et culturelle, afin de les accompagner dans leur démarche d’agritourisme durable et d’obtenir le label Quality Made.Plus concrètement, ce projet permettra aux micros, petites et moyennes entreprises agricoles engagées dans une démarche d’agri tourisme durable, par exemple les fermes auberges, les exploitations effectuant de la vente en direct et/ou des visites d’exploitation, le camping à la ferme mais aussi les fermes pédagogiques de consolider leur activité autour de cette démarche.L’objectif est de promouvoir le développement du tourisme dans les zones rurales en y intégrant les exploitations engagées pour un produit identitaire, artisanal et respectueux de l’environnement.Les exploitations sélectionnées bénéficieront gratuitement d’études et d’un accompagnement comprenant un audit pour la définition du positionnement stratégique de l'entreprise, une analyse énergétique, une consolidation stratégique pour l'amélioration de la gestion de l'entreprise, une aide au développement d'un parcours de durabilité environnementale, un audit externe pour obtenir la marque Quality Made et des activités de marketing et de promotion.Tout l’intérêt de cet accompagnement est d’obtenir in fine le label Quality Made permettant de mieux de se structurer autour de la démarche de l’agri tourisme durable et de donner plus de visibilité sur le marché européen aux entreprises sélectionnées.Le label Quality Made est une marque d’identité culturelle qui certifie les entreprises qui basent leur activité sur des principes de durabilité culturelle, environnementale et sociale. Il s’adresse aux voyageurs en quête de lieux authentiques et uniques, d’une expérience de voyage soucieuse de l’environnement et respectueuse des communautés locales. Créée en 2018, la marque est active entre la France et l’Italie et réunit déjà un premier groupe de 75 entreprises.Pour pouvoir candidater il faudra tout de même répondre à quelques critères comme avoir une exploitation agricole en activité depuis 2 ans minimum et 5 ans maximum , avoir son siège social enregistré et/ou opérationnel dans la zone de coopération du programme maritime Interreg et être engagé dans une logique de développement durable. Après vérification, les dossiers seront étudiés par un comité de pilotage comprenant les différentes structures qui adhèrent au programme Interreg comme la chambre d’agriculture de Haute-Corse pour sélectionner les candidats bénéficiaires.Pour obtenir plus d’informations il suffit d’envoyer un mail à l’adresse remy.nicolai@haute-corse.chambagri.fr afin de recevoir son dossier de candidature.Mais attention, l’appel sera clôturé le 17 décembre 2020 à 17 heures.