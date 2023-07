"Qualité rivière", l'appli qui vous dit tout sur l'état des cours d'eau en Corse

Connaître la qualité de l’eau de sa région et identifier les endroits où l’on peut se baigner. C’est l’objectif de l’application “Qualité rivière” qui permet de repérer facilement l’état des cours d’eau.En tapant un code postal ou le nom de la commune, une carte interactive affiche la qualité de la rivière sélectionnée. Par exemple, en « très bon état» (couleur bleu) pour le Fiumorbo à Ghisoni, en «bon état» (vert) pour le Travo à Ventiseri, en état « moyen » (jaune) pour le Prunelli à Bastelicaccia, en état « médiocre» (orange) pour le Stabiacciu en amont de Porto-Vecchio.Le picto « poissons » signale, quant à lui, que le bar nage dans le Rizzanese par exemple, la truite dans le Travo ou l’anguille d’Europe dans le Fango. Enfin, un picto « baigneur » est affiché sur chaque site de baignade autorisé avec des données sur la qualité sanitaire des eaux qui sont issues du ministère de la Santé et disponibles en temps réel sur l’application.L’application qui s’adresse à tous les publics propose également des informations et un quiz pour tester ses connaissances sur l’eau, ou encore connaître les comportements à éviter pour ne pas dégrader la qualité des rivières.La qualité de l’eau des rivières est mesurée à l’aide de 11 paramètres tels que les diatomées, ces microalgues très sensibles aux pollutions, les nutriments (azote et phosphore) qui sont à l’origine de développement d’algues ou encore la température de l’eau car plus elle est élevée et moins l’eau contient d’oxygène indispensable à la vie aquatique. Le changement climatique, qui augmente la température de l’air et de l’eau, et qui perturbe le régime pluviométrique, peut donc avoir des conséquences directes sur les débits des rivières et leur état de santé en général.Les analyses disponibles dans l’application sont menées sous la responsabilité des agences de l'eau dans le cadre du schéma national des données sur l'eau en application de la directive cadre européenne sur l’eau. Les agences de l’eau assurent le suivi de la qualité des rivières grâce à un réseau de 12 000 stations de surveillance dont 2900 dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse. Elles coordonnent et rassemblent également les données d’organismes partenaires tels que l’Office français de la biodiversité pour les poissons, ou encore les suivis réalisés par les structures de gestion des milieux aquatiques.Chaque année, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse collecte plus de 5 millions de données sur l’état des milieux aquatiques qui sont disponibles sur le portail d’informations sur l’eau https://www.eaufrance.fr/ ou https://naiades.eaufrance.fr/ (pour la qualité physicochimique et biologique des cours d’eau et plans d’eau).