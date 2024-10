Pure Connect : un projet corse pour sensibiliser les lycéens aux addictions

Ce dispositif, pensé par des jeunes pour des jeunes, s'adresse à eux de manière ludique et pédagogique. L’ADPS et France Addiction ont validé son contenu, assurant la qualité des informations proposées. À la fin du parcours, les lycéens ayant complété le jeu pourront repartir avec un Tote-Bag rempli de cadeaux, après avoir répondu à un questionnaire final. Les thématiques abordées sont nombreuses : tabac, alcool, drogues, alimentation, et bien d'autres encore. « Les associations Emaho et Opra ont encadré les deux jeunes lycéennes dans leur projet Pure Connect. Notre fierté est de les voir réussir et d’avoir pu susciter l’intérêt de la CAB, notre partenaire, qui, par l’intermédiaire de son chargé de mission dans la lutte contre les addictions Jacques Ferrali, a décidé d’étendre le dispositif aux établissements scolaires de Bastia et des alentours », confie Élodie Poignet, cheffe de projets pour l’association Émaho.



Ce projet s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Cité Éducative de Bastia, qui, à travers des événements comme le « Mini Hackathon » organisé le 14 octobre 2023 par Émaho, invite les jeunes à réfléchir collectivement aux problèmes de leur quotidien et à proposer des solutions. Parmi les cinq groupes de jeunes ayant travaillé sur divers projets, deux se sont démarqués : Pure Connect et un autre projet visant à créer un espace de détente pour les élèves du lycée de Montesoro. « Cette réussite illustre bien un de nos objectifs premiers », reprend Élodie Poignet, « celui de rendre les élèves autonomes dans le montage d’un projet ».

Pour Stéphane Goossens, CPE du lycée Jean Nicoli, la réussite de Florina et Loujayn est également source de fierté : « On voit bien que le projet porté par Florina et Loujayn faisait parfaitement le lien entre leur lycée et leur quartier. Pour nous, c’est vraiment un point très positif et une vraie réussite. Elles ont travaillé leur projet avec les associations le mercredi après-midi et le samedi, c’est à dire en dehors des heures de cours, ce qui demande beaucoup de persévérance tout en sachant qu’en plus, elles avaient les révisions du bac. »



Pure Connect, déjà salué pour son impact, continuera de sensibiliser de nombreux élèves dès son déploiement dans les établissements scolaires bastiais. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 23 octobre pour un nouveau « Mini Hackathon ».