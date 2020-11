Prunelli di Fium'Orbu : animation pédagogique sur le don du sang pour les élèves du cours moyen

L'animation programmée sur 2 jours, jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020, a permis à l'ensemble des classes de CM1 et de CM2 d'assister à une information sur le le don du sang présentée par les bénévoles de l'association, Jacques Sculteur assisté de Michèle Costantini et Martina Bartoli.

"Pourquoi voit-on du sang bleu dans les veines ? " s'étonne le petit Baptiste. "Comment est fabriqué le sang ? " demande Ghjulia très intéressée par le sujet .

Beaucoup de questions fusent pendant la présentation ce qui ravi les animateurs .

" Il s’agit de sensibiliser les élèves, mais aussi leurs parents et enseignants, à l’importance du don du sang" explique Jacques Sculteur le président de l'ADSBPO. "Sur la région Corse il y a malheureusement un important déficit de poches de sang indispensables aux besoins des malades. Notre ambition est que la Corse puisse recruter beaucoup plus de Donneurs afin qu'elle puisse subvenir elle-même aux besoins des malades sans demander l'aide des autres régions"

La plupart des élèves en sont désormais convaincus : quand ils auront 18 ans, ils donneront eux aussi leur sang.