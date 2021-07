Prunelli-di-Fium'Orbu : Malia Metella, marraine de "E sfide di u Tirrenu" les 10 et 11 juillet

Pour la 3ème année, le Cercle des Nageurs du Fium'Orbu organise sa grande compétition de natation en mer E sfide di u Tirrenu les 10 et 11 juillet.



Avec le soutien de la Municipalité́ de Prunelli di Fiumorbu, de la Collectivité de Corse et de la Ligue Régionale Corse de Natation, l’événement se déroulera dans l’environnement privilégié du site de Calzarellu. Une compétition ouverte à tous placée sous le signe du plaisir

Neuf épreuves de distances croissantes sont proposées afin de permettre à tous de participer à cette compétition de natation en eau libre.

Chaque épreuve est ouverte à tous les nageurs, licencies ou non. En famille ou entre amis, compétiteur ou simple amateur, en solo ou en relais, chacun pourra trouver la course qui lui convient!





Malia Metella, marraine de l’évènement, et Théo Curin en tête d’affiche

Vice-championne olympique du 50m en 2004 et déjà Marraine de l’événement en 2019, Malia Metella revient cet été à Calzarellu.

Pour cette nouvelle édition, elle sera accompagnée de Théo Curin, nageur paralympique avec lequel elle a créé le Défi Titicaca. Accompagnés d’un troisième nageur, ils traverseront le lac éponyme à la nage et en autosuffisance au mois de novembre.

A Calzarellu, Malia et Théo prendront part à la course en relais avec des nageurs du Club avant de présenter leur défi à l’occasion d’un temps d’échange dédié. Un beau moment de partage en perspective.





«Le défi Titicaca met en exergue des valeurs qui nous sontchères: dépassement de soi, solidarité et respect de l’environnement.Nous sommes profondément touchés de compter Malia et Théo parmi nous» souligne Michèle Peuchot, directrice technique de la course Étape labellisée EDF Aqua Challenge 2021 et Coupe Corse d’eau Libre E sfide di u Tirrenu entre dans le circuit EDF Aqua Challenge 2021.

Celui-ci, organisé par la Fédération Française de Natation et EDF comprend 13 étapes de natation en eau libre ouverte au grand public dans toute la France.

E sfide di u Tirrenu devient également une des 6 étapes de la Coupe Corse d’Eau Libre.

Infos et inscriptions : www.cercledesnageursfiumorbu.org