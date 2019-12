"Proximité et prospérité" : Les vœux de Josiane Chevalier aux Corses

Votre accueil prévenant et constant lors de mes nombreux déplacements m’autorise tout d’abord à vous présenter des voeux personnels et chaleureux.







Je forme ainsi des voeux de parfaite santé pour chacune et chacun d’entre vous et vous souhaite de réaliser vos projets pour un plein épanouissement dans une Corse apaisée.







Au cours des deux années qui viennent de s’écouler, la nature, avec deux violentes tempêtes Adrian puis Fabien, nous a rappelé la fragilité de notre environnement et les risques qui pèsent sur chaque membre de notre communauté.







La parfaite réaction des services de l’État et de ceux de ses partenaires a permis d’assurer la mise en sécurité des personnes et des biens.







Les vies humaines ont pu être épargnées grâce à notre esprit commun d’appropriation de la culture du risque.







Dans ces grandes crises, la solidarité nationale n’a pas fait défaut, qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou par le concours de moyens venus du continent.







Il nous faut désormais aller plus loin dans l’anticipation des risques liés au dérèglement climatique. La Corse concourt à l’engagement de la France et de l’Europe dans la sauvegarde de l’espace méditerranéen, si beau mais fragilisé.







L’Etat y prendra toute sa part dans le cadre du futur plan de transformation et d’investissement pour la Corse pour réaliser les travaux structurants nécessaires.



La protection de notre cadre de vie et de son environnement sera au cœur des préoccupations de l’État.







L’année 2020 va aussi nous permettre de poursuivre notre engagement pour apporter à chacune et à chacun les meilleures réponses sur les sujets qui touchent au quotidien. Les chiffres de l’emploi s’améliorent notablement, des voies telles que l’apprentissage sont prometteuses.







L’Etat continuera d’agir sur tous les fronts : éducation, emploi, santé, énergie, économie, logement, hébergement et solidarités, en s’appuyant sur toutes les énergies, en donnant la priorité aux plus fragiles et en restant proche de chacun.