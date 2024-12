Prostitution en Haute-Corse : une problématique cachée mais croissante

La prostitution, bien que souvent masquée en Corse, est loin d’être absente du territoire insulaire. Ce vendredi, la Casa di e Scenze de Bastia a accueilli un séminaire départemental consacré à cette problématique. Magali Chapey, directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, et Jean-Philippe Navarre, Procureur de la République de Bastia, ont détaillé les enjeux et actions en cours pour enrayer ce phénomène, en présence des représentants des forces de l’ordre et d’associations locales.



Un phénomène de plus en plus virtuel

La prostitution en Corse a profondément évolué au cours des dernières années, s’éloignant des formes classiques observées ailleurs en France. Magali Chapey dresse un constat sans appel : « La prostitution a évolué de manière significative par rapport à ce qu'elle était il y a dix ans. Aujourd'hui, la connectivité rapide, notamment par téléphone, représente un véritable défi. »



Si la prostitution de rue est quasi inexistante sur l’île, elle se déplace désormais sur Internet et les réseaux sociaux, un espace où les proxénètes opèrent de manière plus insidieuse. Jean-Philippe Navarre explique : « Les relations entre proxénètes et prostituées, ainsi que la mise en relation avec les clients, sont bien plus difficiles à observer et à identifier dans ce cadre. » Face à cette dématérialisation, les services de police et de gendarmerie doivent redoubler d’efforts pour surveiller ces nouveaux espaces. Le procureur précise : « Des enquêtes actives sont menées pour exploiter les profils en ligne et identifier les responsables de ces réseaux. »



Un lien étroit avec la précarité

Derrière ce phénomène, la précarité apparaît comme un facteur central. La prostitution touche des profils de plus en plus jeunes et souvent vulnérables. « Ce phénomène est lié à des problématiques d’addiction et concerne des individus de plus en plus jeunes », déplore Magali Chapey, avant d’ajouter : « Il est crucial de renforcer la prise de conscience, notamment en Corse, où ce phénomène est moins visible qu’ailleurs. »



Cette invisibilité représente un double défi : pour les forces de l’ordre, qui peinent à localiser ces pratiques, mais aussi pour les associations, qui doivent aller à la rencontre des victimes potentielles. « La prostitution corse se déroule principalement dans des espaces moins visibles et plus difficiles à identifier, ce qui nécessite une action encore plus ciblée, notamment en collaboration avec les associations », souligne Magali Chapey.



Prévention et sensibilisation au cœur des priorités

Au-delà des enquêtes policières, le séminaire a mis en avant l’importance de la prévention et de la sensibilisation pour lutter contre ce fléau. Les participants ont discuté des outils numériques permettant de détecter les signaux faibles et d’orienter les victimes vers les structures d’aide.



Jean-Philippe Navarre insiste sur l’importance de la coopération entre les différents acteurs : « La lutte contre la prostitution ne peut se faire sans une approche globale. Les autorités, les associations et la société civile doivent travailler ensemble pour démanteler les réseaux et protéger les plus vulnérables. »



Un phénomène mondial, des réponses locales

Le séminaire de Bastia a permis de rappeler que la Corse n’est pas épargnée par un phénomène qui touche toutes les régions du monde. Si sa discrétion rend son impact difficile à évaluer, les autorités insulaires sont déterminées à agir. Les défis sont nombreux, mais les discussions engagées à Bastia témoignent d’une volonté commune : celle de faire reculer un fléau aux conséquences humaines dramatiques.