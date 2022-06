Prospectus et catalogues : la fin du papier au E.Leclerc Ajaccio-Baleone

Antoine Guillermin, directeur de l’enseigne Leclerc de Baleone, accompagné de Davia Padrona et Alexandra Ceccaldi, avait convié la presse ce jeudi matin afin d’évoquer la suppression des prospectus papier dans les boîtes aux lettres. Une initiative mise en place depuis le 1er juin dernier. « Elle s’inscrit dans la continuité d’actions que l’on mène depuis déjà quelques années et caractérisées par la suppression des sacs plastiques, leur remplacement par des sacs recyclables et depuis septembre dernier, des sacs en toile de jute. »

Il est vrai que l’enseigne distribuait chaque année, 2,7 millions de prospectus sur le bassin ajaccien, soit 100 tonnes de papier et des milliers de litres d’encre, sans oublier la pollution générée. Pour autant, pas question, du côté du responsable, de parler d’économie. « Ce n’est pas le but recherché, ajoute-t-il, notre enseigne a toujours eu deux priorités : le combat pour le pouvoir d’achat et le volet environnemental. Les sujets écoresponsables parmi lesquels figure cette nouvelle initiative, sont des priorité et nos équipes y travaillent depuis des années. »

Un engagement à long terme

Autre point, et non des moindres, lié à cette mission mais dans un volet plus social cette fois, l’opération « anti-gaspi » qui propose des produits dont la date de péremption est courte, à des tarifs promotionnels. « Aujourd’hui, poursuit le directeur, plus de 45 % des Ajacciens se tournent vers notre enseigne pour ce qui est de la grande distribution, c’est aussi un gage de sérieux. »

Les prospectus ainsi supprimés seront donc remplacés par des solutions plus respectueuses de l’environnement via une communication essentiellement digitale à laquelle il conviendra, bien sûr, de s’adapter progressivement. « Toutes les offres et les promotions sont désormais accessibles via les réseaux sociaux : Facebook (19K abonnés), Instagram (10K abonnés) ainsi que le catalogue digital disponible sur l’application « Mon E.Leclerc ».

Enfin, et outre la continuité d’une action environnementale, l’enseigne, qui est propriétaire de ses magasins, a pris une initiative locale. « Chaque adhérent est libre de ses choix en respectant la philosophie de l’enseigne qui est le combat en faveur du pouvoir d’achat, conclut Antoine Guillermin, c’est donc une initiative uniquement locale. »