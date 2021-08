Propriano : un jeune homme de 18 ans sauvé de la noyade par la SNSM

Le jeune homme en grande difficulté a été repéré vers 11 heures 20 par plusieurs témoins sur la plage du Robinson à Propriano alors qu’il se noyait à 200 mètres du rivage. L’alerte donnée rapidement a permis aux sauveteurs de la SNSM prévenus par le CROSS MED d’intervenir en moins de 5 minutes. Non sans peine en raison d’une forte houle pouvant créer des creux de près de 2,5 mètres, les plongeurs du semi-rigide SNS 731 ont réussi à le remonter in extremis. « On a frôlé la catastrophe ! La victime a inhalé beaucoup d’eau et était très faible » témoigne Antoine-Jean Giannettini, coordinateur de la sécurité des plages et du littoral pour les communes du Valinco.



Après avoir été ramené au port de Propriano par la SNSM, le nageur a été pris en charge par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et les pompiers de Propriano puis a été évacué vers l’hôpital d’Ajaccio en hélicoptère médicalisé. Son pronostic vital n’est pas engagé.