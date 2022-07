Propriano : un engin explosif découvert sur la plage du Roc e Mare

La rédaction le Jeudi 28 Juillet 2022 à 19:27

Un plongeur a fait une découverte potentiellement dangereuse, vers midi de ce jeudi 28 juillet. En se baignant sur la plage du Roc e Mare, à Propriano, cette personne a repéré dans l'eau, au pied d'un ponton, un engin explosif. Il s'agirait d'une grenade datant de la Seconde Guerre mondiale. L'homme a alerté la gendarmerie et qui a établi un périmètre de sécurité à l'aide des sapeurs-pompiers et et du patrouilleur SNSM, en attendant l'intervention des démineurs. L'exercice des loisirs nautiques et de la baignade est interdit.