Propriano: il se faisait livrer du Cannabis par la Poste

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 28 Juillet 2019 à 16:36

"Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte" peut-on lire sur ce célèbre slogan. Pourtant, pas certain que cette personne qui a eu l'idée de se faire livrer un colis à La Poste de Propriano avec à l'intérieur un sachet de cannabis de 32 grammes coincés entre deux paquets de pâtes, partage.

Prévenue par La Poste, la Gendarmerie s'est déplacée avec son chien renifleur et n'avait plus qu'à attendre tranquillement que le destinataire se présente pour retirer son bien.



Ce dernier a reconnu les faits et indiqué que c'était pour sa consommation personnelle.

