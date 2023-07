Propriano : Seize personnes secourues en mer par la SNSM

La première intervention s'est déroulée vers 12h30, suite à un appel du CROSS Corse signalant un bateau en panne près de Roccapina, commune de Sartène. Une vedette de 22 mètres avec à son bord 10 personnes se trouvait en difficulté, suite à une avarie et un mouillage chassant.

Les secours n'ont pas tardé à se mettre en action. Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartene SNS 731 et la vedette de sauvetage SNS 235 ont été immédiatement déployés pour rejoindre l'embarcation. Après une intervention minutieuse et bien coordonnée, les 10 individus en détresse ainsi que leur embarcation ont été secourus et ramenés sains et saufs au port de Propriano à 18h40.



Cependant, à peine les sauveteurs avaient-ils pu souffler qu'une autre urgence était signalée par le CROSS Corse. Cette fois-ci, six personnes se trouvaient en danger à bord d'une vedette de 18 mètres, victime d'une avarie et dérivant dangereusement avec un risque d'échouage imminent sur la pointe de Porto Pollo, commune de Serra di Ferro. Aussitôt, la vedette SNS 235 et le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012 ont été engagés pour venir en aide à ces personnes vulnérables. Avec courage et détermination, les sauveteurs ont réussi à sécuriser les six individus ainsi que leur embarcation, les ramenant sains et saufs au port de Propriano.