Propriano : Les voitures volées sur le continent étaient maquillées et revendues en Corse

Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de Propriano ont réussi à démanteler un réseau de trafic de voitures volées. Les véhicules, dérobés sur le continent, étaient ensuite maquillés et revendus en Corse à des prix nettement inférieurs à leur valeur réelle, avec des papiers falsifiés.

Grâce aux investigations menées, les responsables de ce trafic ont été identifiés et seront traduits en justice. De plus, lors de l'opération, quatre véhicules maquillés ont été saisis.



La Gendarmerie de Corse a partagé ces informations sur sa page Facebook, tout en rappelant aux acheteurs potentiels d'être vigilants lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion à un prix défiant toute concurrence. "Une excellente affaire peut se transformer en une expérience très désagréable, car en cas de sinistre ou d'accident, les frais ne seront pas pris en charge par les assurances si le véhicule est identifié comme volé." Il est donc primordial de vérifier attentivement les antécédents et la provenance d'un véhicule d'occasion avant de procéder à son achat.