Propagation du virus Covid-19 en Balagne : ne pas céder à la panique

Déjà perceptible ces derniers jours en raison des évènements connus, le climat anxiogène qui dans la microrégion de la Balagne s'est amplifié ce lundi matin à la lecture du communiqué de l'Agence Régionale de Santé faisant état d'une circulation active du virus Covid-19 en Balagne et plus particulièrement à l'Ile-Rousse.

Aussitôt, un vent de panique s'est mis à souffler et les rumeurs les plus folles sont devenues galopantes.

Nombreux ont été ceux à manifester cette peur et à se rendre au Centre COVID-19 de Lisula, Immeuble "3C" pour demander un test de dépistage.





Au bout des lèvres de nombreuses discussions : le premier tour des élections municipales avec la situation que l'on sait, ou malgré les mesures de santé qui ont été prises, tout ne semble pas avoir été respecté comme il se devait.

Des cas de personnes contaminées par le virus, dont une personne admise en réanimation, aujourd'hui en voie de guérison, sont connus mais une fois encore, il ne faut surtout pas céder à la panique.







La situation a amené, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, le maire de l'Ile-Rousse à réagir immédiatement.

" Comme vous l'avez souligné sur CNI, nous avons pris un certain nombre de mesures et mis à disposition de nos administrés un agenda recensant tous les numéros de téléphone utiles en mettant en avant sur les points importants à retenir durant ce confinement. Nous procédons désormais au nettoyage et à la désinfection des rues et ruelles, plus principalement devant les endroits ouverts au public.

Bien évidemment, je me tiens régulièrement informé de la situation".





"Nous sommes confrontés à une épreuve qui exige de nous la plus grande solidarité"

Nous avons également contacté téléphoniquement un responsable du COVID-19 Balagne qui nous a répondu, et on peut le comprendre, qu'il lui était impossible de nous répondre en raison d'une visite des centres COVID-19 de l'Ile-Rousse, Calvi et Galeria mais qu'il ne manquerait pas de donner suite dès que cela sera possible.

Dans le courant de l'après-midi, le maire de l'Ile-Rousse et revenu vers nous en demandant de publier le communiqué suivant:

" J’ai bien pris connaissance du communiqué de l’Agence Régionale de la Santé qui fait état de la circulation active du virus COVID-19 en Balagne et plus particulièrement dans notre ville. Je demande à la population de respecter scrupuleusement les mesures de confinement : évitez de sortir de votre domicile et utilisez les gestes barrière tels que le lavage régulier des mains et la distanciation sociale. Limitez au strict nécessaire vos sorties et regroupez vos courses. Ayez le réflexe de ne pas toucher avec vos mains votre visage, une petite astuce, gardez vos mains dans vos poches. Ces gestes simples et le respect des consignes de confinement nous permettront de lutter ensemble contre la propagation de ce virus et de casser la chaîne de transmission. Nous sommes confrontés aujourd’hui à une épreuve qui exige de nous la plus grande solidarité, se protéger soi-même c’est protéger les autres".