Promotion de l'éthique professionnelle : Serena Romani lauréate du concours national du Rotary

Chaque année le Rotary International organise un concours portant sur la promotion de l 'éthique professionnelle. Le concours s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur de niveau bac+3 à doctorants. Il est destiné à encourager leur réflexion éthique à l'approche de leur entrée dans la vie active. Dans un monde en transformation rapide, il les invite à définir leurs propres valeurs pour construire nos sociétés de demain.



Le sujet est libre. L’épreuve prend la forme d’un essai individuel ou collectif traitant de ce thème et se trouve dotée d’un 1er prix de 1000€ au niveau régional et de 2000€ au niveau national.

Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain, parce que les valeurs éthiques sont les fondements mêmes de nos comportements responsables, le Rotary et la Conférence des Grandes Ecoles souhaitent par ce concours promouvoir l'éthique professionnelle.





Interne en Gériatrie à Sophia Antipolis, originaire de l'Ile-Rousse où elle se ressource actuellement en famille, Serena Romani a décidé de s'inscrire à ce concours par le biais du District 17 30 regroupant les Alpes-Maritimes, la Corse, Monaco et le Var et avec l'appui de la doyenne de la Fac de médecine.

Ce sont tout d'abord les Districts qui récompensent les lauréats au niveau régional et qui sélectionnent les essais des Etablissements de leur secteur pour le concours national .



Le sujet étant libre, quel que soit le thème choisi, d'ordre général ou circonscrit à un domaine spécifique, l'éthique doit être abordée dans sa dimension d'éclairage et de repères nécessaires aux acteurs économiques d'aujourd'hui. Après une définition de l'éthique et dans un souci d'équilibre entre la théorie et la pratique, la réflexion doit se placer dans une approche concrète et prospective des comportements professionnels et civiques. L'analyse doit donc être nourrie de l'actualité économique, sociétale, environnementale et universitaire, mais également projetée vers le monde du travail et la société dans lesquels les étudiants vont être amenés à évoluer comme professionnels et comme citoyens.



A quelques heures de la fin de ses vacances et avant de rejoindre l'Hôpital Pasteur de Nice où elle effectuera un stage dans le cadre de ses études, Serena revient sur ce concours.



« Dans un premier temps, ce concours était de portée régionale. J'ai remporté le premier prix et j'ai été sélectionnée pour le concours national dont je suis également lauréate.



J'ai choisi de développer ma réflexion sur le thème « La vieillesse est elle réellement un naufrage? ». Un sujet qui me tenait à cœur, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai vécu une expérience avec mon arrière grand-mère qui est partie à un très très bel âge, 97 ans, mais dans des conditions difficiles. Cet épisode douloureux de ma vie y est sans doute pour beaucoup dans le choix de ma voie professionnelle. Tout le monde, à un moment ou à un autre se sent concerné par ce genre de problème.

Au plan politique, la ministre de la santé Agnes Buzin a lancé une vaste concertation en ligne en vu d'une réforme ambitieuse sur le grand âge et l'autonomie à laquelle j'ai participé.



Par ailleurs, à travers cet essai j'ai souhaité mettre en avant le positif par rapport à la vieillesse tout en mettant l'accent sur cette discrimination qui existe envers les personnes âgées mais ont ne parle peu.».





Serena Romani, à qui nous adressons toutes nos félicitations, a reçu son prix lors d'une réception qui s'est déroulée au Palais des Congrès et de la culture de Montrouge.



Les lauréats 2019

1er prix 2000€

Serena Romani, interne en Gériatrie Sophia Antipolis « La vieillesse est elle réellement un naufrage? »



2ème prix 1000€

Roxane Pruvost et Julien Lelandais: Etudiants médecins chercheurs à la faculté de médecine de Rouen « « Ethique ,pratique médicale et recherche: L’éthique peut elle être un frein à la recherche médicale »