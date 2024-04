Projet de loi sur la fin de vie : "une petite avancée" pour l'ADMD en Corse

«

- Officiellement pour l’ADMD , c’est une petite avancée. Ce projet de loi va plus loin car on introduit une aide active à mourir. Mais elle ne va pas beaucoup plus loin non plus. Le problème, c’est que la décision finale incombe toujours au corps médical, alors que c’est le patient qui devrait l’avoir. Pour moi, c’est un peu gênant. Ensuite, il est écrit dans la loi que la personne doit avoir la pleine conscience dans sa décision. Ce qui veut dire que les directives anticipées, on ne les prend plus en compte. Jusqu’à maintenant, quand le patient n’avait plus sa conscience, la personne de confiance, avec les directives anticipées, pouvait dire : voilà ce que voulait la personne qui m’a confié cette mission. C’est à double tranchant.- Car il est dit aussi qu’il faut avoir un pronostic vital à court terme ou à moyen terme. Le problème, c’est que quelqu’un qui a la maladie de Charcot ou de Parkinson peut vivre vingt ou trente ans avec cette maladie, qui est très invalidante. Et il y a aussi le cas de Vincent Lambert. Il était pompier, il avait 32 ans au moment de son accident de moto. Qu’est-ce qui se passé ? Il est resté dix ans dans le coma avant que la justice ne tranche. Il a été débranché à 42 ans, mais il aurait pu vivre jusqu’à 85 ans.- Les malades d'Alzheimer n’ont plus leur pleine conscience, en effet. Et moi, ça me gêne beaucoup, car je ne vois pas comment on pourra faire appliquer les directives anticipées quand la nouvelle loi sera adoptée. Une loi comme en Belgique , c’est ce qu’on demande. La loi belge est parfaite. Elle ne demande pas de pronostic vital. Elle dit que les souffrances physiques ou psychologiques doivent être insupportables, c'est tout. Il n’y a pas de court terme, pas de moyen terme. Pas de pleine conscience.- Ca m’amuserait presque. Ca veut dire qu’on n’emploie pas les bons mots. Euthanasie, ça veut dire étymologiquement « la bonne mort »…- Je pense que c’est normal, c’est comme pour l’IVG (l’interruption volontaire de grossesse, NDLR). Je pense qu’en France, les médecins appliqueront la loi, globalement, même s’il y a une clause de conscience.