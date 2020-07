Projet de création d’un CHU en Corse. JP Battestini : «La priorité doit être le désendettement des hôpitaux de Corse»

«Agiter la création d'un CHU pour régler la question de l'accès aux soins de qualité pour tous les corses ne me semble pas être le choix le plus urgent» affirme Jean-Pierre Battestini. «La mise en place de CHU en Martinique et en Guadeloupe, très éloignées de la métropole, ne règle pas pour autant le manque criant de moyens sanitaires sur ces territoires. Les hôpitaux de Corse doivent en priorité être désendettés et dotés de moyens techniques et en personnels. Garantir pour les cas les plus graves, un accès rapide et sécurisé dans les hôpitaux performants sur le continent doit aussi pouvoir mieux s'organiser. Pour autant la solidarité nationale continue de fonctionner aux bénéfices des corses. D'ailleurs la mortalité sur l'île est bien plus faible que dans certains territoires dotés d'un CHU. Attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Surtout si, comme le proposent les médecins corses indépendantistes, nous devrions financer nos structures sanitaires avec nos seules ressources fiscales et sociales ».