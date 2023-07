Projet de création d'un CHRU en Corse : une note de synthèse remise au ministère de la Santé

Un projet ambitieux pour la création d'un CHU en Corse est actuellement en cours d'étude. Dirigé par le cabinet d'études d'Antoine-Georges Picot, le diagnostic a débuté il y a 18 mois, et a réuni tous les acteurs de la santé publique et privée lors d'un séminaire en novembre dernier à Corte. L'objectif était de créer un dialogue constructif et de déterminer si tous étaient prêts à s'engager dans la création d'un Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU).

Lors d'une réunion qui s'est tenue à l'Université de Corse vendredi dernier, différents acteurs de la santé, y compris des représentants institutionnels, des professionnels de la santé et des acteurs du secteur privé, ont été réunis pour faire la synthèse des travaux et rédiger une note commune. Cette note sera transmise au ministère de la Santé mardi prochain. Le dossier, d'une centaine de pages, se concentre sur la création d'un CHRU innovant et répond aux questions sur son fonctionnement, la collaboration entre le secteur public et privé, et l'amélioration de l'offre de santé pour les résidents et les visiteurs.



Un cycle complet de formation en Corse

La réalisation du CHRU est estimée à une quinzaine d'années par certains intervenants, mais Antoine-Georges Picot souligne que cela pourrait être plus court étant donné le premier cycle complet de formations qui sera mis en place à l'Université de Corse à partir de l'année prochaine. « je pense que cela peut être beaucoup plus court », a estimé Antoine-Georges Picot, « car il y a déjà un premier cycle complet de formations qui se met en place à l’Université de Corse à partir de l’an prochain pour la deuxième et à partir de 2025 pour la troisième année. Il ne faut pas oublier que 40% des étudiants qui ont fait leur première année à Corte sont venus s’installer en Corse en tant que médecins et c’est des grands enjeux sur tout le territoire ».





Au cours de la journée d'échanges Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse a exprimé son soutien total à ce projet et rappelle que la santé occupe une place prépondérante dans le projet d'autonomie de la Corse. Il met en avant le droit à la santé et souligne l'importance de trouver un modèle où la médecine publique et la médecine libérale travaillent ensemble et convergent. « reste à présent à espérer que le gouvernement saura répondre à nos attentes ». Il relevait ensuite l’adhésion de la communauté médicale. Gilles Simeoni rappelait que la démarche entreprise reposait sur quatre points fondamentaux et d’abord le droit à la santé « qui est essentiel.» «Un CHRU en Corse est nécessaire pour améliorer l’attractivité de l’île auprès des professionnels de soins et permettre à la Corse et aux Corse de bénéficier d’un écosystème favorable à l’installation de chercheurs « et ainsi bénéficier à l’innovation médicale. Il est nécessaire de renverser la courbe de la désertification médicale en offrant aux jeunes corses la possibilité de réaliser le 1er cycle de formation en médecine et permettre leur future installation sur notre île », a conclu Gilles Simeoni.