Processus de Beauvau : Un rapport qui démontre la faisabilité de l’autonomie et balaye les lignes rouges

Une négociation permanente

Dans cette méthode d’auditions croisées réside, pour Nanette Maupertuis, tout l’intérêt du rapport, elle permet de tirer deux enseignements. « Le premier est que l’autonomie est non seulement possible d’un point de vue théorique dans la Constitution française, mais qu’en pratique, il n’y a jamais de retour en arrière. Au contraire, c’est un processus permanent. Au Val d’Aoste ou au Trentino Alto Adige (ou Sud Tyrol), l’autonomie existe depuis parfois 75 ans, depuis 1948 pour le Val-d’Aoste et la Sardaigne. Or, ces régions sont toujours en train de négocier avec l’État central. Cela signifie que du point de vue du processus historique dans lequel nous nous sommes engagés, où de nombreux aléas ont pesé, comme dans tout processus, il y a la possibilité d’envisager, non seulement des discussions de nature constitutionnelle et sectorielle en termes de transfert de compétences, mais aussi un processus d’apprentissage et une négociation qui sera permanente avec l’État central. Cela s’est passé comme ça dans tous les processus d’autonomie en Europe ».



Des lignes rouges balayées

Le second est de balayer, arguments à l’appui, les lignes rouges brandies par le Président de la République au mois de mars 2022 et sans cesse agitées sur la langue, la citoyenneté, le statut de résident… « Dans la Constitution française, les lignes rouges ont déjà été franchies, en particulier pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Dans le contexte européen, que ce soit au Trentino Alto Adige - où il y a deux provinces et deux communautés, l’une de langue allemande et l’autre de langue italienne - ou au Val-d’Aoste, les lignes rouges ont été remises en cause et sont passées du rouge au vert pendant le processus. On a vu qu’il était possible de constitutionnaliser certaines revendications au cours du temps par la négociation politique ». Pour cela, déclare la présidente Maupertuis, il faut commencer « par reconnaître qu’il existe un conflit et que tout le monde veut s’engager dans la construction d’une solution globale à ce conflit. Cela part d'un principe méthodologique de base ». Elle cite l’exemple du Portugal, pays unitaire. « Le Portugal, qui n’est pas un État régional comme l’Italie ou l’Espagne, a reconnu le peuple des Açores, l’açorialité bien spécifique à la terre et à la mer, et les Açores ont fait valoir leurs droits. Par la discussion et la déconstruction de certains à-priori, de certaines postures politiques et la mise en œuvre d’un travail de nature politique et constitutionnel, il a été possible de faire avancer les positions et de trouver une solution politique globale aux problèmes de ce type de régions ».



Le modèle calédonien

La reconnaissance du conflit est la première et la plus importante des multiples préconisations du rapport qui trace un certain nombre de pistes dans le champ du possible. « Une chose extrêmement importante qui ressort des auditions, c’est surtout ne pas avoir une approche exclusivement technique de l’autonomie. La modification constitutionnelle et la loi organique ne sont que la traduction juridique d’un conflit. L’accord politique doit reconnaitre le conflit et les raisons du conflit en Corse. De cet accord politique débouchera une traduction juridique qui serait la révision de la Constitution pour consacrer, à travers un titre dédié, une Corse autonome », affirme Romain Colonna. Autre recommandation : se prémunir du risque d’un statut sans réel pouvoir. « On a vu dans le cadre français et au travers d’exemples européens que parfois il y a une reconnaissance dans un texte juridique d’une autonomie, mais vidée de toute sa substance, parce que sans aucun transfert de moyens, ni humains, ni financiers. Comme par exemple, Saint-Barthélemy qui n’est pas du tout autonome au sens où on l’entend, au sens calédonien. Or, il ne saurait y avoir d'exercice de la compétence sans ressources budgétaires et humaine. Dans tous les statuts d’autonomie, on voit que le transfert de compétences ne veut pas dire la fin des aides exceptionnelles ou des plans structurants pour le territoire. L’un ne va pas sans l’autre ».