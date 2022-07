Processus d’autonomie : Les espoirs divergents et les inquiétudes partagées de l’Assemblée de Corse

L’inquiétude le dispute à l’espoir. C’est le sentiment qui a dominé les travées de l’Assemblée de Corse lors de la restitution, jeudi après-midi, par les groupes politiques, du premier Comité stratégique sur l’avenir de la Corse qui s’est tenu à huis-clos, le 21 juillet, à Paris. Une inquiétude sourde que les propos parfois contradictoires et quelque peu ambigus que le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, a égrené les deux jours suivants, lors de son voyage dans l’île, n’ont fait que renforcer. Et un espoir auquel tous les groupes s’accrochent pour sortir la Corse de l’ornière que la première mandature Macron a creusé avec constance et mépris. Si tourner la page de ces cinq années maudites de relations détestables entre l’île et Paris est un vœu uniment partagé, l’écriture d’un nouveau chapitre fait resurgir les divergences idéologiques, les peurs et les crispations. L’inquiétude est lourde chez les Nationalistes que « le chiffon rouge » brandi par le ministre et la crainte « de se faire balader pendant 2 ou 3 ans » font frémir. Personne dans le mouvement national n’a l’intention de s’asseoir sur les fondamentaux de la lutte historique, ni d’accepter une décentralisation au rabais, pas plus que la droite, de son côté, ne semble réellement prête pour l’autonomie. Les uns, comme les autres, sont pris entre le marteau et l’enclume : impossible de refuser le dialogue et la première main tendue par l’Etat, impossible d’accepter d’échouer. Un équilibre difficile à trouver, avoue le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, entre « un optimisme nécessaire parce que nous devons réussir » et « une prudence malheureusement commandée par l'histoire ».



La question des prisonniers

L’inquiétude, Gilles Simeoni, ne la cache pas. La prudence lui avait fait exiger en mars dernier la totale transparence dans les échanges avec le gouvernement et la nécessité, après chaque réunion, de les restituer à l’Assemblée de Corse. Ce qui fut, donc, chose faite, jeudi après-midi dans l’hémicycle. « Il nous est apparu indispensable que ce processus fasse l’objet d’une appropriation par l’ensemble des citoyens de cette île. C’est d’autant plus important que nous avons, nous Nationalistes, l’expérience malheureuse, douloureuse, de façons de négocier visant à privilégier les uns en feignant d’oublier les autres, à parler à quelques-uns d’une façon et à parler à d’autres d’une façon différente. Nous avons en mémoire cette leçon de l’histoire et nous souhaitons que la discussion se fasse de façon claire, transparente et publique », assène-t-il. Sur le fond, il attend de l’Etat qu’il respecte les engagements pris en mars dernier. « J’ai répété qu’il y a deux catégories d’éléments qui sont à l’origine directe du processus et qui, pour nous, font l’objet d’une attention particulière : la suite réservée à l’exigence de vérité et de justice concernant les circonstances de l’assassinat d’Yvan Colonna, et la mise en œuvre effective du droit à la libération conditionnelle de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi, deux points portés à l’unanimité des élus présents dans la délégation ». Sur la méthode, il réaffirme les deux axes : « l’aspiration partagée à apporter des réponses à toutes les attentes du quotidien et aux questions stratégiques, l’aspiration non moins puissante de donner à ce processus sa véritable dimension historique avec un véritable statut d’autonomie, et plus globalement une solution politique d’ensemble ». Le plus important, estime-t-il, ce sont les réponses du ministre.