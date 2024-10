Processus d’autonomie : Gérald Darmanin “regrette le manque de précisions pour l’avenir de la Corse”

Mardi 1er octobre, Michel Barnier a présenté son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, abordant de nombreux enjeux, dont celui de la décentralisation. Le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de bâtir un « nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l’État ». Dans ce cadre, il a annoncé la reprise des discussions avec les élus corses en vue de poursuivre le processus d’autonomie de l’île. « Le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques de la Collectivité de Corse », a déclaré Michel Barnier, en désignant Catherine Vautrin, la nouvelle ministre en charge de ces discussions.



Cette annonce a rapidement fait réagir Gérald Darlanin, ancien ministre de l’Intérieur, chargé du dossier corse sous le précédent gouvernement. Sur les réseaux sociaux, il a salué la volonté du Premier ministre de reprendre le dialogue, tout en exprimant ses réserves. « Je regrette le manque de précisions pour l’avenir de la Corse », a-t-il écrit, soulignant l'absence d’indications claires sur les modalités de cette nouvelle étape dans le processus d’autonomie.