Procès de Mazan : appel à manifester à Ajaccio et Bastia en soutien à Gisèle Pelicot et aux victimes de viols

Le samedi 14 septembre 2024, des rassemblements sont prévus à Ajaccio et Bastia pour soutenir Gisèle Pelicot, victime de viols orchestrés par son mari pendant une décennie, ainsi que toutes les victimes de violences sexuelles. À l’échelle nationale, ce mouvement est initié par diverses associations et militantes féministes, en réaction à l’affaire Pelicot dont le procès se déroule actuellement à Avignon. Gisèle Pelicot a subi pendant dix ans des viols perpétrés par des inconnus que son mari, Dominique Pelicot, recrutait sur internet. Ce dernier est jugé pour avoir violé et fait violer son épouse à Mazan, dans le Vaucluse. Le procès, ouvert le 2 septembre, devrait se prolonger jusqu’en décembre.



En réaction à cette affaire, Anna Toumazoff, militante féministe, a publié un appel sur X (anciennement Twitter) : « 91 % des viols surviennent dans l’entourage. Les victimes sont vos amies, vos femmes, vos sœurs, vos mères, vos grands-mères. Les auteurs sont vos amis, vos maris, vos frères, vos grands-pères. » Elle a ensuite exhorté la population à choisir son camp : « Ne soyez pas comme ceux qui n’ont rien dit, rejoignez-nous lors des rassemblements à travers toute la France. »



En Corse, deux mobilisations sont organisées pour l’occasion. À Ajaccio, le rassemblement se tiendra à 10h00 devant le Palais de Justice, tandis qu’à Bastia, la manifestation est prévue à 18h00, également devant le Palais de Justice.