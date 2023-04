Prix des carburants en Corse : le syndicat de pompistes satisfait de la réunion avec le préfet

Après un rassemblement pacifique devant le dépôt pétrolier de Lucciana, jeudi 13 avril, le collectif a envoyé une lettre au préfet de Corse, pour tenter de faire entendre ses revendications. L’inquiétude de ces professionnels est liée au bouclier tarifaire annoncé par TotalEnergies en début d’année. En effet, le géant pétrolier avait certifié qu’à compter du 1er mars, et pour toute l’année 2023, le prix du litre à la pompe serait plafonné à 1,99 euro dans toutes ses stations.



Initialement réservée à certains carburants, non disponibles sur l’île, l’offre a finalement été généralisée, incluant donc la Corse. Une situation qui s’apparente à de la "distorsion de concurrence" pour les autres distributeurs, que sont Vito et Esso.



Pour contrecarrer cette situation, le Syndicat des Carburants de Haute-Corse a demandé au préfet de Région de s’immiscer dans les discussions. Reçus ce vendredi à Ajaccio, les pompistes sont ressortis rassurés de la réunion avec Amaury de Saint-Quentin et les services de la Dreets. "Cette réunion s'est révélée positive, très technique et constructive. Nous avons la certitude d'avoir été entendus, compris et que nos explications remonteront au niveau de l'Etat." explique le syndicat dans un communiqué. "De nombreux éléments pratiques et techniques ont été évoqués. L'aspect social et ses conséquences sur la pérennité de nos entreprises, comme les enjeux pesant sur le modèle de social de distribution, ont été entendus."



Des prix fixés comme en outre-mer

Les services de l'État seraient donc à présent chargés de mesurer les conséquences qui pourraient découler, à court et moyen terme, de ce que les syndicats des distributeurs de carburants considèrent "comme une distorsion de concurrence, de nature à installer un monopole de distribution du carburant en Corse."



Parmi les nombreux points évoqués lors de cette réunion, ce qui rassure les pompistes c'est "qu'il n'y a pas de difficulté ni d'opposition de principe à une discussion sur la mise en place d'un statut visant à fixer les prix des carburants, comme il est la règle en outre-mer."demandé depuis longtemps par le syndicat selon lequel "ceux-ci étant plus avantageux pour le consommateur ( particulier et professionnel) et attribue à chaque intervenant les marges indispensables à son fonctionnement."





Par ailleurs, souligne le communiqué, le président de l'assemblée de Corse, est sensible et attentif à notre démarche. "Il comprend nos fortes inquiétudes sociales et économiques et il appréhende le risque de voir une situation de type monopolistique s'installer. Cependant, comme le préfet, il ne peut s'immiscer dans une démarche commerciale de droit privé."

Le syndicat a prevu une assemblée dans la semaine afin de définir les suites à donner à son action.