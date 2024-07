Prix de l’électricité, allocation de rentrée, LEP : ce qui change au 1er août

Le mois d’août 2024 apporte son lot de nouveautés. S’il promet surtout d’être marqué par les vacances scolaires et la fin des Jeux olympiques, le mois d’août réserve quelques surprises administratives aux Français. CNI fait le point sur ces nouveautés qui entrent en vigueur pour ce huitième mois de 2024.





Versement de l’allocation de rentrée scolaire

Feuilles à carreaux, stylos, trousse, cartable… Pour les familles, le mois d’août est aussi synonyme de préparation de la rentrée scolaire. Afin de couvrir les dépenses qui y sont liées, que ce soit les fournitures scolaires, les vêtements ou le matériel, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) leur sera versée le 20 août par la Caisse des allocations familiales (Caf).

Le montant de cette allocation dépend de l’âge de l’enfant. Après une revalorisation de 4,6 % début avril, elle s’élève désormais à 416,40 euros pour des enfants âgés entre 6 et 10 ans, à 439,38 euros entre 11 et 14 ans, et à 454,60 euros entre 15 et 18 ans.

À noter que pour les enfants âgés de 6 ans, les parents doivent fournir un certificat de scolarité à la Caf pour recevoir l’ARS. Elle sera ensuite versée automatiquement. Enfin, cette aide ne concerne pas tous les Français car elle est conditionnée aux ressources du foyer : pour la rentrée 2024, la Caf se réfère aux ressources du foyer de l’année 2022. Ainsi, pour bénéficier de cette aide il ne faut pas avoir dépassé, en 2022, 27 141 € de ressources si l’on a un enfant à charge, 33 404 € pour deux enfants à charge, 39 667 € pour trois enfants à charge, et ainsi de suite en ajoutant 6 263 € par enfant supplémentaire.



Le prix de l’électricité se stabilise

Le prix de l’électricité, finalement, ne change pas. Cette décision a été prise par le gouvernement le 15 juillet dernier, puis actée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). « Les évolutions prévues ne s’appliqueront pas au 1er août 2024 », a indiqué dans un communiqué le régulateur.