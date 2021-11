Prison de Borgo : un atelier de réinsertion pour se projeter sur l’après peine

Dans l’atelier de menuiserie du centre pénitentiaire de Borgo, les copeaux de bois jaillissent des machines. Jean-François ponce, méticuleusement, une table en bois de hêtre. « Avant elle était marron foncé, maintenant elle est couleur chêne, cela fait plus moderne. Un coup de vernis et elle pourra être vendue. Cela fera plaisir aux gens », lance fièrement le détenu. Depuis quelques semaines, il travaille sur la rénovation de ce meuble ancien laissé à l’association Install’toit. Après avoir été remis en état, il sera mis en vente à la recyclerie située à Furiani pourra avoir, ainsi, une seconde vie.



Ainsi, du lundi au vendredi, Jean-François, Dume et Franck se rendent de 8h30 à 11h30, à l’atelier chantier d’insertion pénitentiaire de menuiserie. Là, ils sont libres de laisser parler leur créativité et de fabriquer des petits objets. « Ce sont des porte-téléphones et des décorations de Noël faits à partir de palettes et de bois de récupération. Je suis dessus depuis un mois, cela sera vendu à la recyclerie après », explique Franck en montrant ses créations.

L’homme d’une cinquantaine d’années est incarcéré depuis février 2020 à Borgo et cela fait trois mois qu’il apprend le métier d’ébéniste, lui qui était menuisier métallique. « Cela n’a rien à voir avec mon ancienne profession, mais c’est vrai que maintenant je préfère travailler le bois. », reprend Franck qui a suivi précieusement les conseils et les indications de Vincent Vandenzavel, menuisier et formateur technique recruté par l’association Isatis qui est à l’initiative de ce chantier d’insertion.

« On voit qu’ils ont vraiment envie de travailler, que cela renforce leur estime personnelle », confie le formateur satisfait de pouvoir les accompagner depuis la création de cet atelier en avril dernier.



Dume, lui, y voit une façon de s’échapper pendant quelques heures, de sa cellule. « Ici on se connaît bien, il y a une bonne ambiance, Vincent prend le temps de bien tout nous expliquer. Moi je n’avais jamais touché à la menuiserie mais je trouve cela plaisant. », assure l’ancien barman en achevant la fabrication d’un petit panneau en bois numéroté qui sera placé à l’entrée des cellules. Si en dehors des murs de la prison il ne pense pas se diriger vers la menuiserie, grâce au savoir-faire acquis, il souhaite rénover le bateau de son frère pêcheur.