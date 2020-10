Prison de Borgo : encore deux véhicules de surveillants incendiés, les gardiens protestent

Il était une heure du matin quand deux véhicules d'un couple de gardiens de la prison de Borgo ont été incendiés devant leur domicile à Arena, dans la commune de Vescovato. Cela porte aujourd'hui à 10 le nombre de faits de ce type.



Pour protester contre ces actes criminels, les surveillants de la prison de Borgo se sont réunis ce 13 octobre matin devant l'établissement pénitentiaire et n'ont pas pris leur service.

"Il y en a marre, on ne peut pas continuer à voir nos biens brûler", s'indigne Stéphane Canuti, délégué FO centre pénitentiaire de Borgo.



Une enquête de flagrance pour destruction volontaire par incendie a été ouverte par le parquet de Bastia et a été confiée à la section de recherches de Corse. "L'inquiétude des surveillants est légitime. Nous mobilisons de nombreuses ressources pour ces enquêtes que nous suivons de très près.", a indiqué Arnaud Viornery le procureur de la République de Bastia.