Printemps des Poètes 2025 : A Casa di a Puisia lance un appel à textes autour du thème « Volcanique »

À l’occasion du Printemps des Poètes 2025, l’association « A Casa di a Puisia » invite les poètes à participer à un appel à textes sur la thématique « Volcanique ». Les auteurs ont jusqu’au 1er mars, minuit, pour envoyer leurs œuvres, qui ne doivent pas dépasser une page. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire du mouvement surréaliste, lancé en 1924 par André Breton. « Cette thématique a été choisie en clin d'œil au centenaire du Surréalisme », explique Norbert Paganelli, membre actif de la Maison de la poésie corse. Le mouvement, qui a marqué l’histoire de l’art et de la littérature, a été célébré en 2024, notamment au Centre Pompidou, avec une exposition rassemblant des œuvres de grands maîtres comme Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, ou Joan Miró.



L'appel est ouvert à tous les poètes, sans distinction de langue, avec deux sessions prévues : une en français et l’autre en corse, avec une traduction requise pour cette dernière. Après délibérations, un jury désignera les lauréats, qui se verront offrir une œuvre d'art d'une valeur de 500 €, ainsi qu’une publication dans une anthologie rassemblant les textes distingués.



Les textes doivent être envoyés par mail à l’adresse de l’association en format Word, avec les coordonnées de l’auteur et en police Times New Roman taille 12. Un accusé de réception sera systématiquement envoyé.