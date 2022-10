Prévue les 6 et 7 octobre à Ajaccio, la visite du ministre Darmanin reportée

Accompagné du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, Gérald Darmanin devait revenir en Corse les 6 et 7 octobre prochains pour le deuxième rendez-vous d'un cycle de huit réunions "sans tabou" consacré à l'avenir de la Corse.

Le locataire de la place Beauvau devait notamment rencontrer les maires pour parler d'eau, assainissement, déchets et énergie. Une visite très attendue par les édiles qui devait avoir lieu dans un contexte politique tendu après l'annonce, le 29 octobre dernier, du rejet de la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri par la Cour d'appel antiterroriste de Paris. ​



Finalement, le déplacement du ministre de l'Intérieur sur l'île a été reportée, confirme le cabinet du Ministre de l'intérieur. "Gérald Darmanin et le Président du Conseil exécutif de Corse se sont entretenus hier soir. À l'issue de cet entretien, et à la lumière de la déclaration de la conférence des présidents de l'Assemblée de Corse, ils sont convenus que les conditions d'un débat serein avec les maires sur des politiques publiques telles que le traitement des déchets et l'eau ne sont pas réunies." lit-on dans un communiqué diffusé par le ministère de l'Intérieur. "Afin de préserver la qualité des échanges tenus jusqu'à présent et recréer les conditions de la poursuite sereine du processus de dialogue engagé entre la Corse et l'État, le ministre a décidé de reporter son déplacement de quelques semaines."



Une nouvelle date sera déterminée prochainement en relation avec les élus de la Corse.