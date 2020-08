Prévention et vigilance face au COVID-19 : le porte-parole du gouvernement en Corse-du-Sud

Le ministre échangera avec des commerçants du marché d’Ajaccio où le port du masque est obligatoire depuis ce week-end.

Il se déplacera également à l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio qui s’est équipé de caméras thermiques pour détecter et prévenir les voyageurs présentant une température corporelle supérieure à 38 degrés.

Enfin, il se rendra au centre de dépistage de Propriano, l’un des lieux touristiques où sont organisées des opérations de dépistage gratuit, les campagnes de tests s’étant intensifiées dans toute l’île.



En présence du maire de Propriano, Paul-Marie Bartoli et le sous-préfet de Sartène, Arnaud Gillet et la directrice générale de l’ARS de Corse, Marie-Hélène Lecenne il échangera avec les personnels du centre de dépistage et les personnes prises en charge par le centre