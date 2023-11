Prévenir la dénutrition chez les aînés en Corse : L'ASEPT en première ligne

Chargée de l'action sanitaire et sociale, à l'ASEPT Corse, Joëlle Ciavaglini, met en oeuvre plusieurs politiques de prévention santé dans l'île. Parmi les constats qu'elle a pu faire, il y a celui-ci : "Les personnes âgées perdent du poids, des muscles, de la force, en même temps qu'elles perdent de l'appétit. Et elles ne s'en rendent pas toujours compte toutes seules."



Les carences en alimentation peuvent, parmi les cas les plus graves, avoir pour conséquence une anorexie. Mais selon les âges, les carences ne se développent pas pour les mêmes raisons. Chez les personnes âgées, peuvent être constatés des troubles de la mobilité, des troubles cognitifs, une dépendance, des troubles buccodentaires ou un isolement social. "C'est une maladie silencieuse, très insuffisamment dépistée par les professionnels de santé et par conséquence insuffisamment prise en charge", estime l'ASEPT Corse.



29 % de la population a plus de 60 ans en Corse



"Si une personne âgée ressent des douleurs dentaires quand elle mâche, elle va inconsciemment manger des aliments moins consistants, qui tiennent moins", illustre Joëlle Ciavaglini. Via son réseau de partenaires, l'ASEPT a convié un public de séniors à venir assister à cet atelier sur la dénutrition, ce vendredi après-midi à Propriano : "Ce ne sont pas des personnes qui souffrent de dénutrition, précise la cheffe du pôle sanitaire et social de l'ASEPT, on est là pour agir en prévention." Un éducateur physique, disposant d'une formation en nutrition, est ainsi intervenu au cours de l'atelier. Il a donné quelques conseils pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, bien s'hydrater, prendre des repas à plusieurs pour rompre l'isolement et bien sûr, s'entretenir physiquement.



Cette action s'inscrit dans la Semaine nationale contre la dénutrition. Elle fait suite à un appel à projets de l'Agence régionale de santé en faveur de la prévention contre la perte d'autonomie des personnes âgées. Selon l'Insee, la Corse est la seconde région la plus âgée de France, avec 29 % de sa population qui est âgée de 60 ans ou plus (contre 25 % au niveau national).