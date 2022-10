Pression incendiaire dans le Boziu : pas moins de 3 départs de feu à Sant'Andrea

Les feux ont éclaté sur la route d'Erbajolo, au col de Zuani et à proximité de Foccichia. Leur simultanéité a contraint le SIS à faire appel à une section de la Sécurité civile de Corte ainsi qu'à des renforts de Balagne notamment.

Les flammes ont parcouru 4 et 3,5 hectares pour les foyers les plus importants, mais au-delà des superficies, c'est la fréquence des mises à feu dans la région alors que les températures restent élevées qui interpelle.

Un autre incendie a éclaté à Tralonca.



Cap Corse : Le SIS 2A en renfort

Dans le Cap Corse où les flammes, combattues par les pompiers et les Forestiers-sapeurs, ont repris par endroits le SIS 2B, à défaut de moyens aériens sur place a demandé et obtenu du renfort du SIS de Corse-du-Sud.

Ainsi l'hélicoptère bombardier d'eau (HBE) de Corse-du-Sud est intervenu durant toute la journée de mercredi sur les feux de Pietracorbara, Olcani et Ogliastro.