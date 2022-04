Présidentielle en Corse : Michel Stefani appelle à "battre l’extrême droite" au second tour

A une semaine du deuxième tour de l'élection présidentielle le secrétaire régional du PCF, Michel Stefani, appelle à voter contre l’extrême droite au second tour.

Dans un communiqué le soutien insulaire du candidat Fabien Roussel, qu'en Corse, encore plus que sur le continent a vraisemblablement pâti du "vote utile" en faveur de l’Insoumis Mélenchon , affirme que "la possibilité d’une victoire de Marine Le Pen est bien réelle". et appelle donc à voter contre la candidate du Rassemblement national. Pour lui faut "éviter de commettre l’erreur, en votant contre lui, de voter pour la candidate de l’extrême droite. Ce risque est renforcé par la communication trompeuse de la candidate RN édulcorant son projet de haine et de division, raciste et xénophobe."

Michel Stefani exhorte les progressistes à se "mobiliser largement pour battre le RN qui, surtout en Corse où l'’extrême droite a obtenu l’un de ses résultats les plus élevés à 43%." Pour le communiste, le "boycott ou l’abstention ne répondent pas à l’exigence démocratique de lui faire barrage."

Pour "endiguer le danger Le Pen" les communistes après en avoir débattu appellent à voter Emmanuel Macron le 24 avril prochain : "Faire cela n’empêchera pas de combattre sa politique avec énergie et détermination. Ce sera possible lors des élections législatives de juin prochain et au-delà en contribuant, dans le respect de la pluralité des forces de gauche, à la construction d’un puissant rassemblement populaire." indique Michel Stefani qui précise que "le PCF s'efforcera de créer les conditions d'une large union des forces de gauche pour battre la droite et l'extrême droite, pour faire élire le plus grand nombre de députés de gauche à l’Assemblée nationale, pour imposer des lois et des choix conformes aux aspirations de progrès social et écologique, de démocratie et de paix."