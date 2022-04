Présidentielle : en Corse, 234 000 électeurs attendus aux urnes pour le second tour

Ce dimanche 24 avril, à 8 heures, les bureaux de vote ont ouvert en Corse, pour ce second tour de l’élection présidentielle. Environ 234 000 d'électeurs corses sont de nouveau appelés aux urnes, cette fois pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme pour le premier tourLes premiers résultats provisoires seront annoncés à 20 heures, et le vainqueur connu dans la soirée sauf si l'écart est extrêmement faible.Sur l'ile, lors du premier tour, c’est Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec 28,59% des suffrages, un score légèrement supérieur à celui de 2017 (27,88%). Le président sortant Emmanuel Macron a quant à lui obtenu 18,12% des voix, soit un peu moins que lors de la précédente élection présidentielle (18,48%). Lors de leur premier duel en 2017, Emmanuel Macron avait devancé Marine Le Pen en Corse avec 51.48% des voix contre 48.52% à l’issue du second tour.Autre donnée importante de ce scrutin : l’abstention, qui a atteint sur l’île un taux record de 37,29%. Ce chiffre va t-il s’amplifier ? C’est en tout cas ce que souhaitent les partis indépendantistes Corsica Libera ou encore Core in Fronte, qui ont renouvelé leur appel au boycott . Le mouvement du président de l’Exécutif Gilles Simeoni n’a, quant à lui, pas donné de consigne de vote , tout comme le PNC de Jean-Christophe Angelini.De son côté, la veille du scrutin, le mouvement Ghjuventù Libera a appelé à un rassemblement à Bastia.