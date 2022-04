Présidentielle : Bigornu a accordé 77,46% de ses suffrages - record national - à Macron au 1er tour

Ce dimanche 10 avril, les habitants de Bigornu se sont massivement rendus aux urnes pour glisser un bulletin en faveur du président sortant, Emmanuel Macron. La commune de Haute-Corse est même celle qui a le plus voté pour lui. Sur les 98 inscrits, 74 personnes se sont déplacées dans le bureau du village. Parmi elles, 55 ont donné leur voix pour le candidat de la République en Marche soit 78% des votants. Cinq autres électeurs se sont dirigés vers Jean-Luc Mélenchon et 4 vers Marine Le Pen.



En 2017, Bigornu avait déjà été sacrée championne de France des votes pro-Macron avec 77,11% des voix pour ce candidat. Cet engouement autour du président sortant s’explique par une campagne massive du maire de la commune, Christophe Graziani, soutien de La République en Marche depuis 2016. « J’ai fait une campagne à l’ancienne, du porte à porte comme aux élections municipales en défendant le bilan d’Emmanuel Macron et les habitants m’ont suivi », détaille le maire de 31 ans élu depuis 2016.



Pour le second tour des élections, il espère pouvoir rallier les quelques électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour faire « barrage à Marine Le Pen ».