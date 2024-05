À Ajaccio, le secrétaire d’État à la mer inaugure le nouveau baliseur côtier

Long de 24 mètres et large de 8,50 mètres, ce navire flambant neuf en service depuis la fin de l’année 2023 est venu remplacer le baliseur Iles Sanguinaires II qui s’était échoué sur le quai des Torpilleurs à Ajaccio lors de la tempête du 28 décembre 2020 . Équipé de matériels dernier cri, il affiche des performances et un impact environnemental améliorés par rapport à son prédécesseur. En plus de ses deux moteurs Volvo, équipés de filtres à particules, il peut en effet compter deux moteurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion. « Il est plus performant, réduit nos émissions de gaz à effet de serre, et notre recours aux énergies fossiles. En outre, il offre de meilleures conditions de travail aux marins », s’est réjoui Hervé Berville en notant que le BC Corsepourra permettre aux marins des Phares et Balises d’effectuer plus de sorties en mer et leur donnera accès à tous les ouvrages présents dans les eaux corses grâce à son faible tirant d’eau qui lui permet de pouvoir naviguer au plus près de la côte.Au terme de la cérémonie, afin de respecter la tradition maritime, Marie-Claude Launay, secrétaire et assistante du pôle de l’armement des Phares et Balises à Quimper, désignée marraine du BC Corse, a brisé une bouteille de champagne sur la coque du navire. De quoi lui souhaiter bonne mer.