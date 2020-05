Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : lettre ouverte du Levante à l'Etat

CTPENAF et communes soumises à la loi Littoral,

La Commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) est saisie conformément au code de l’urbanisme sur différents dossiers ayant un impact sur la consommation de ces espaces. U Levante en fait partie et y dispose d’un représentant et donc d’une voix.





Depuis le 29 septembre 2016, l’association U LEVANTE demande à l’État que les autorisations d’urbanisme délivrées en dehors des parties actuellement urbanisées des communes littorales, soient préalablement soumises pour avis à la CTPENAF, dans les conditions prévues aux articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’autorisation concerne un espace à vocation agricole (ou un espace sur lequel est exercée une activité agricole) ou un espace naturel.

Ces demandes ont été réitérées par écrit (et argumentées juridiquement !) les 3 décembre 2016, 14 décembre 2017, 26 avril 2018, 23 octobre 2018, 22 août 2019, 18 septembre 2019 (PJ) et, oralement, pratiquement à toutes les réunions de la CTPENAF sans qu’aucune réponse n’ait jamais été apportée ni par écrit ni oralement… le silence et un regard semi courroucé semi dédaigneux des représentants de la DDTM étant les seules réactions visibles en commission.





Et pourtant, le 3 juillet 2019, à Ponte-Leccia, le Directeur général de l’Aménagement de la Nature et du Logement (DGALN) déclarait, au cours de la journée des assises de l’urbanisme (auquel U Levante n’était pas convié) :