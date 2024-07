Première rencontre du programme UNITI à Corte : un premier pas vers la transformation des territoires insulaires

Vendredi 12 juillet, l'Université de Corse a accueilli les premières rencontres du programme d'Investissement d'Avenir UNITI. Porté par l'Université de Corse en collaboration avec le CNRS, l'INRAE et le CIRAD, ce programme vise à aider la transformation des territoires insulaires face aux défis environnementaux, sociétaux, culturels et économiques. Financé par France 2030, ce programme, qui a débuté en 2023 et s'achèvera en 2028, regroupe des activités de recherche et de formation.« L’objectif étant de renforcer la signature de l’Université de Corse sur ses compétences et e particulier sur les ressources naturelles et les ressources culturelles », a expliqué Vanina Pasqualini, vice-présidente de l’Université de Corse en charge de la recherche. « L’autre objectif de ce programme est également de renforcer les liens avec les acteurs du territoire. C’est-à-dire de renforcer le lien entre la recherche, réalisée au sein de l’Université de Corse et les acteurs du territoire. L’objectif étant de pouvoir proposer et accompagner tout ce qui concerne l’aide à la décision mais également tout ce qui concerne les filières de production dans différents domaines comme l’eau, l’agriculture, les énergies renouvelables, les ressources halieutiques ou encore l’industrie culturelle ».



Chaque axe du projet sera discuté en séminaire ou dans des groupes de travail sur le territoire, impliquant divers acteurs de la société tels que les agriculteurs et les professionnels du tourisme, à l'image de cette première rencontre qui a permis de présenter les premières avancées du programme UNITI et de favoriser les échanges entre enseignants, chercheurs, et acteurs socio-économiques, culturels et institutionnels du territoire autour des différents projets et de leurs perspectives de développement. « Il s’agit d’un projet politique de l’Université de Corse et l’objectif est d’inciter nos chercheurs à travailler sur ces thématiques précises et de rechercher des financements complémentaires en collaboration avec les acteurs du territoire », a ajouté la vice-présidente de l’Université.





Les débats de la matinée ont principalement porté sur l’autonomie énergétique de la Corse en lien avec la plate-forme d’Ajaccio. Une présentation sur les ressources halieutiques a suivi, mettant en lumière les productions liées à la mer. Les discussions ont également abordé l'impact des changements climatiques sur l'eau, les ressources agricoles, la salinisation des côtes et la montée du niveau de la mer. « Nous souhaitons appuyer ces problématiques avec l’Université pour mieux comprendre comment réagissent les écosystèmes face à ces vagues de chaleur et accompagner leur transition écologique », a détaillé Vanina Pasqualini, "UNITI se positionne ainsi comme un outil clé pour répondre aux défis futurs et accompagner la prise de décision des élus locaux avec des connaissances scientifiques précises."