Première en Corse : les cadres des SIS se forment au commandement en feu de forêt à Corte

Comme cela a été précisé par le Commandant Frédéric Antoine-Santoni, chef du groupement formation au sein du SIS 2B : "Ce stage se fait généralement sur le continent à l’école d’application de la sécurité civile (ECASC) à Valabre dans le département des Bouches-du-Rhône. Depuis l’acquisition du simulateur sur le plateau technique de Corte, l’ECASC fait confiance aux SIS 2A et 2B pour réaliser ces formations de manière déconcentrée."



Ainsi depuis trois ans, ce sont 5 stages feux de forêts niveau 3 (FDF 3) qui ont été organisés conjointement avec le SIS 2B et SIS 2A au profit des acteurs de la sécurité en Corse mais également des formations militaires de la sécurité civile. Ainsi cette année ce sont 26 personnels qui ont été formés au FDF3 et 12 au FDF4 à Corte au profit des deux services d’incendie et de secours. Cette action déconcentrée en Corse, permet aussi de limiter les coûts de formation qu’impose un stage sur le continent et il convenait de le souligner. Les stagiaires pour leur part, ont été encadrés par des formateurs du SIS 2A et 2B, du SDIS de la Drôme, d’un pilote Hélicoptère et d’un pilote de Canadair. Pour mémoire, les formateurs du SIS 2A et 2B interviennent régulièrement sur l’encadrement des stages à l’ECASC pour former des stagiaires de toute la France et bénéficient de la confiance de l’ECASC.



Cela n’aura échappé à personne, cette formation s’inscrivait dans la démarche de mutualisation des deux SIS de Corse portée par les présidences respectives et qui est notamment très active au niveau de la formation. « Les deux services formation sont en lien constant pour faire converger procédure, contenu de formation, supports pédagogiques et équipes de formateurs dans un esprit de partage et de construction commune », a déclaré pour sa part, le président du SIS 2B, Hyacinthe Vanni, venu à la rencontre des stagiaires et encadrants en compagnie du directeur du SIS 2B, le Colonel Pierre Pieri et de son homologue de Corse-du-Sud, le Colonel Jean-Jacques Peraldi. Ces derniers ont longuement échangé avec le contrôleur général Jean-Marc Bedogni, directeur général de l’ECASC. Ce dernier lors d’une prise de parole s’est félicité de la concrétisation de ce projet de partenariat.



En guise de conclusion, les cadres et autorités du SIS 2B, ont rappelé que les outils pédagogiques du centre de formation de Corte, constituent le point de convergence des stagiaires des deux SIS, permettant ainsi de confronter les expériences et les savoirs, dans le but de se préparer au mieux aux feux de forêts, qui eux ne connaissent pas de limite administrative.