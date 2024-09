Première édition du festival "Spiritu Sacru" à Ajaccio : un hommage au chant sacré corse

En Corse, les chants sacrés résonnent profondément dans l’âme des insulaires. C'est cette tradition que RCF Corsica, la radio chrétienne de l'île, souhaite mettre à l'honneur à travers son tout nouveau festival musical, "Spiritu Sacru". "Le lien spirituel est, bien sûr, très fort", explique Yannick Auger-Ottavi, président de la radio. "Nous avons voulu créer un événement qui sublime cette tradition musicale, avec également une place pour la musique classique."



Ce premier rendez-vous, fixé le 28 septembre à 20h30 dans la cathédrale d'Ajaccio. La soirée proposera une première partie mêlant chant lyrique, polyphonie traditionnelle et un interlude à la mandoline. Parmi les artistes présents : la Chorale de la Cathédrale, le Père Fini à l’orgue, les chanteurs de l’église Saint-Roch, les confréries Santa Croci di u Prunelli et San Larenzu di i Peri, ainsi que Stéphane Pinelli.



L'abbé Frédéric Constant, vicaire général du diocèse de Corse, se réjouit de cette initiative : "Ce festival va magnifier la beauté des concerts polyphoniques, notamment grâce au Chœur des hommes de Sartène, reconnu mondialement. Cette soirée est aussi l’occasion de soutenir RCF Corsica, dont la mission est d’apporter la parole de l'Évangile dans chaque foyer à travers ses programmes."



« Spiritu Sacru » a vocation à se pérenniser pour s’inscrire dans le paysage musical corse. Avec, à chaque fois, une programmation axée sur le chant sacré et l’année liturgique. « Ce concert est au profit de la radio RCF Corsica qui vit essentiellement des dons des auditeurs, souligne Laetitia Pietri, directrice de la radio, il s’agit d’un soutien indispensable qui doit permettre, entre autres, de financer le lourd investissement technique réalisé l’an dernier afin de permettre, tout au long de l’année, la retransmission en direct des messes célébrées en la Cathédrale d’Ajaccio. Après la messe du 8 septembre, nous diffuserons celle du 8 décembre pour l’Immaculée Conception, une messe célébrée par son éminence le Cardinal Bustillo. Autre rendez-vous important, RCF Corsica suivra en mai prochain, le pèlerinage des Corses à Rome pour l’année sainte et jubilaire. »



Une programmation très large et diverse

RCF Corsica est l’une des 64 locales en France et en Belgique du réseau RCF qui vient de s’unir avec Radio Notre-Dame. C’est la seule radio associative de Corse à émettre sur l’ensemble de la Corse-du-Sud avec ses trois antennes à Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacio et partout dans le monde grâce au site internet et à l’application. L’équipe produit plus de 4h30 de programmes locaux quotidiens en langue française et en langue corse depuis ses studios à Ajaccio (toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de la radio rcf.corsica et sur les réseaux sociaux.



Au cœur d’une large programmation, la proximité, la réflexion, le divertissement et la joie à l’image du slogan « Spartimu a gioia » qui caractérise l’esprit de la radio. Au programme, un volet, bien sûr, religieux sous la forme de deux rendez-vous hebdomadaires avec l’évêque de Corse le Cardinal Bustillo, qui commente l’actualité ou échange autour de questions liées à la Foi, les commentaires d’Evangiles avec les prêtres du diocèse, des émissions culturelles, historiques, littéraires, sportives, culinaires et l’actualité insulaire avec des journaux d’information quotidiens et chaque jour un invité dans la matinale, le tout en langue française et en langue corse.