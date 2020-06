Premier conseil municipal à Ajaccio, entre affaires courantes et violences dénoncées

Le premier conseil municipal de la nouvelle équipe municipale a toujours eu au Palatinu d’Ajaccio afin de respecter la distanciation et garantir une sécurité optimum pour les conseillers. Le Maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli a commencé ce conseil sur une note solennelle en ayant une pensée pour les victimes de la fusillade de ce week-end. « Cette tragédie touche notre territoire dans des circonstances atroces avec la présence de quelques personnes qui ont été témoins de cette scène horrible dont une femme enceinte. C’est une mère et son fils qui se retrouvent endeuillés. Nous formulons évidemment le vœu que la justice leur soit rendue et que le coupable réponde de ses actes. Il ne s’agit pas de s’immiscer dans le fonctionnement de la justice mais j’espère sincèrement que ce qu’il s’est passé hier, et qui est d’une extrême gravité, ne restera pas impuni ».La suite du discours est restée sur la même tonalité. Laurent Marcangeli a évoqué les témoignages sortis sur les réseaux sociaux ce week-end sous le hashtag #Iwas et plus particulièrement #Iwascorsica relatant des expériences de viols.« Il y a d’autres formes de violence qui frappent notre île. Ce week-end nous avons fait face à la violence des mots que nous avons pu lire sur Twitter. Ces victimes, de jeunes femmes et jeunes hommes qui ont su briser le mur du silence en dénonçant ce qu’ils ont pu vivre dans leur intimité. Nous n’avions pas connu de témoignages en Corse avec le mouvement #Metoo. Aujourd’hui, sous réserve bien sûr de la vérification des faits, ces récits doivent nous interpeller. Nous avons décidé de nous engager dans la vie publique. Cela en dit long sur l’état de notre société où trop souvent, certaines choses graves et importantes demeurent silencieuse. Nous devons regarder la vérité en face. Je formule le vœu de la prise de conscience collective face à une Corse qui souffre énormément. C’est un fait établi. Et ce que je souhaite, c’est que modestement, avec les places que nous occupons et les responsabilités qui sont les nôtres nous ne nous résignons pas ».Un discours fort qui a laissé place à l’ordre du jour très conséquent avec plus de 70 points soumis aux votes qui ont concernés les travaux à réaliser ainsi que la constitution de commissions et désignation de délégués dans les différents conseils d’administration des structures de la ville, écoles, hôpital, etc.