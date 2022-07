Pouvoir d'achat : les amendements spécifiques à la Corse rejetés par l'Assemblée nationale

Les députés insulaires n’ont pourtant pas ménagé leur peine pour faire adopter leur amendements, à l’instar de Michel Castellani. Défendant le maintien de l’indemnité carburant, le député a rappelé qu’il s’agit « d’une demande unanime » de l’Assemblée de Corse. « La question est de savoir si les mesures de soutien au pouvoir d’achat doivent être uniformes ou adaptées aux situations territoriales ou sociales. La question est de savoir si la justice et l’égalité passent par l’uniformité. Nous, nous pensons le contraire. Notre amendement et les autres que nous présentons vont dans ce sens-là et visent à prendre en compte des difficultés particulières », a affirmé le député de la première circonscription de Haute-Corse dans l'hémicycle.



Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons, était sur la même ligne. « L’Assemblée de Corse, lors de sa dernière session, votait à l’unanimité - et j’en faisais alors partie - une demande visant le gouvernement pour faire une adaptation législative et réglementaire en matière de pouvoir d’achat et de lutte contre l’inflation parce que notre territoire subit un certain nombre de difficultés que d’autres territoires ne subissent pas : sur le prix des carburants, sur un certain nombre de denrées alimentaires, sur le pouvoir d’achat, sur l’inflation, et ce, dans la région française la plus pauvre. C’est pourquoi nous demandons le maintien de la prime dans l’attente de la mise en place d’un dispositif spécifique », a-t-il argumenté.