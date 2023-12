Pourquoi le projet d’écoparc de Borgo ne coule pas de source

Effectivement, la situation est complexe. Si le terrain a échappé à l’urbanisation de Borgo, c’est parce qu’il est situé « en zone partiellement inondable par ruissellement », mentionne le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Borgo, en date de 2004. Le secteur, qui est entouré par les ruisseaux de l’Ombria et de Cavone, est soumis à un aléa de risques torrentiels, qui va de « modéré » à « très fort ».De quoi enterrer l’écoparc ? Pas du tout. En France, il est possible d’élaborer un projet en zone inondable, dans un cadre strictement défini. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Bechu, l’a confirmé en septembre, en répondant à une question écrite d’un député qui l’avait questionné sur « la prise en compte des parcs résidentiels de loisirs et autres activités touristiques et de loisir dans les plans de prévention des risques naturels d’inondation ». La réponse de Christophe Bechu disait ceci : « Un PPRI peut permettre, sans compensation, la réalisation d’équipements sportifs, touristiques et de loisirs sans hébergement. »Ce qui semble correspondre à la définition du projet d’écoparc de Borgo. Et le PPRI local confirme que, jusqu’à un risque d’aléa fort, sont autorisés « les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux ». Mais le terrain censé accueillir l’écoparc a - on le rappelle - un aléa qui n’est pas clairement défini par le PPRI (il est compris entre « modéré et très fort »). Or, pour un aléa « très fort » de risques d’inondation, la construction d’un écoparc n’est pas autorisée…Et en ce qui concerne le talweg, l’étude du cabinet Endemys insiste sur le fait « qu’il est asséché sur l’emprise du projet. Il recueille uniquement les eaux de ruissellement. » Face à un dossier complexe qui génère autant d’incertitudes, Anne-Marie Natali joue finalement la carte de la sagesse : « Il n’y a encore rien d’officiel. J’attends. »