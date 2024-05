Pene in capu - L'endroit où il fallait être

La date anniversaire - c'était la 32e - de la catastrophe de Furiani est désormais derrière nous.

Familles, parents et proches des 19 malheureuses victimes et des innombrables blessés, qui doivent vivre tous les jours avec les mille et un problèmes que la catastrophe a généré, vont reprendre le cours de leur vie sans jamais oublier ce maudit jour du 5 mai 1992 douloureusement gravé dans leur mémoire.



Ils étaient encore nombreux l'autre jour à afficher, discrètement, leur désespoir au pied de la stèle qui, à Furiani, rappelle depuis quelques années le prix payé pour leur amour du Sporting par ceux dont le nom est inscrit à jamais sur le marbre noir du souvenir.

C'est vers eux que sont montées toutes les prières. Et c'est vers leurs proches que ceux qui sont venus pieusement s'incliner sur le lieu de la catastrophe, sont allés sans autre calcul que celui d'apporter un peu plus de réconfort à ces gens toujours en prise avec une immense douleur.



Mais à l'approche de certaines échéances et au jeu malsain de la surmédiatisation qui obnubile certains. Furiani ce dimanche était, pour beaucoup, l'endroit où il fallait être et où ce qu'il fallait faire : halte devant la stèle, gerbes, soutien aux victimes etc.

Nul n'a, bien sûr, le monopole de l'émotion et beaucoup de ceux-là, qui étaient présents ou représentés, ont-ils vécu, eux aussi, le 5 mai 1992 comme une véritable tragédie, mais pourquoi soudain une telle course à l'exposition pour le moins déplacée pour ceux qui ont perdu des êtres chers et tous ceux, nombreux, qui portent encore les stigmates de la terrible soirée ?