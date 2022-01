Pourquoi la galette des rois coûte plus cher cette année en Corse ?

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, il faudra sortir des pièces en plus cette année pour vous procurer une galette des rois. Chez les artisans boulanger insulaires on relève une hausse de 15 à 20% du prix de la viennoiserie.En cause, l’explosion du prix du beurre, un ingrédient indispensable à la réalisation de la frangipane. « L’an dernier nous le payions 5,20€ le kilo aujourd’hui entre 10 et 11 euros. Au-delà de cette augmentation, il y a une véritable pénurie cette matière première », explique Marc Ventura, président du syndicat de la boulangerie-pâtisserie région Corse. Le kilo de farine a lui subi une hausse de 23% augmentant avec elle le prix de la baguette de pain et de toutes les viennoiseries . Quant à la poudre d’amende qui compose la frangipane, son augmentation est variable « entre 15 et 18% », précise Marc Ventura qui souligne une pénurie générale des fruits à coque.A cela, il faut aussi rajouter la hausse de 20% du prix de l’énergie, du gaz et de l’électricité mais aussi celle du prix des matériaux de cuisine. « En début d’année les fours de cuisson ont pris 30%. Un plan réfrigéré qui coûtait 1500€ en vaut maintenant 2500€ », déplore Jean-Mathieu Carlotti, boulanger propriétaire de deux boutiques à Biguglia.Pour éviter de mettre un coup de massue à ses clients, celui-ci a décidé seulement pour cette année, d’absorber entièrement les surcoûts quitte à un peu sacrifier ses marges. « On fait ça pour le confort de notre clientèle, après les cadeaux de Noël on s’est dit que ce n’était pas forcément le moment d’augmenter les prix donc on a temporisé et on le fera l’an prochain », explique le boulanger de Biguglia qui devra rajouter 20% pour ne pas sacrifier la qualité des produits utilisés dans ses galettes.Du côté des boulangeries de Marc Ventura, bien qu’ayant anticipé l’achat du beurre, les couronnes des rois ont augmenté de moitié. « Normalement une galette 6-8 personne aurait dû couter entre 4 et 6€ de plus. On a passé la hausse à 2€ et pris sur nos marges », raconte l’artisan du Cap Corse.Quoi qu’il en soit, avec un prix affiché à une trentaine d’euros pour une grande galette, les habitudes des Corses ont bien changé depuis quelques années. « Avant, nos clients venaient en prendre deux. Une briochée et une frangipane et cela trois fois par semaines durant le mois de janvier. A présent, ils en choisissent une », conclue-il amèrement.