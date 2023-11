Pourquoi deux navires de croisière ont mouillé toute la journée au large de Bastia ?

"Très occasionnel"



Voir de tels géants des mers mouiller près du port de Bastia sans y rentrer, c'est une situation "très occasionnelle", confirme Anne-Marie Spinosi, la responsable du développement des croisières à la Chambre de commerce et d'industrie. "En grande majorité, les navires de croisière qui ont la taille requise arrivent à quai." Si ces deux-là ne sont pas rentrés dans le port, "c'est sur décision des commandants, par rapport aux conditions de vent qui devaient se renforcer le soir", informe Anne-Marie Spinosi. Des chaloupes se sont alors employées toute la journée pour débarquer un total de 1 075 passagers à Bastia.



Il s'agissait des deux dernières escales bastiaises de navires de croisière sur l'année 2023. Au total, il y en aura eu 48, pour un total de 7 000 croisiéristes débarqués. Pour la petite histoire, le Renaissance a mis le cap en soirée sur l'Italie et Civitavecchia. Quant au Seabourn Ovation, il a pris la direction de Monaco, une demi-heure plus tard.