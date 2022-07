Pour son avocat, Joseph Mocchi est "victime d'une erreur judiciaire"

Arrêté mercredi 29 juin sur la voie publique à Propriano, Joseph Mocchi, fait partie de la "sphère familiale" de Jean-Christophe Mocchi, assassiné le 24 juin.



Son arrestation a été menée sur la voie publique et intervient dans le cadre de l’enquête pour tentative d'assassinat en octobre 2021, a précisé le parquet d'Ajaccio. Jean-Christophe Mocchi avait alors été visé par des tirs au fusil de chasse à Olmeto-Plage, alors qu'il circulait à moto. Selon sa défense le mis en examen, inconnu de la justice, est victime d'une erreur judiciaire "La mise en examen et le placement en détention provisoire de Joseph Mocchi procèdent non seulement d’une injustice mais d’une évidente erreur judiciaire que le temps et l’objectivité se chargeront de réparer, indique son avocat, Maître Emmanuel Molina. Il est regrettable et scandaleux qu’un document incertain, contradictoire et plus que douteux s’agissant de ses conditions d’établissement (ndlr : un document laissé par la victime aurait conduit les enquêteurs à le suspecter) ait permis l’incarcération d’un innocent malgré l’existence d’éléments matériels objectifs démontrant que Monsieur Mocchi ne peut être l’auteur de la tentative. Tous les recours sont naturellement formés pour que la Justice poursuive son cours à l’abri de la pression, de l’émotion et de l’esprit de facilité qui ne sert jamais la vérité."



Le mis en examen, qui, comme la victime, est un important chef d’entreprise de Propriano, doit être présenté à un juge d’instruction en début de cette semaine en vue de son placement en détention provisoire. C'est le parquet d'Ajaccio qui est chargée de l'enquête sur cette tentative d'assassinat.