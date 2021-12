Pour désigner la personnalité corse de l'année 2021, c'est par ici

Ça y est. Les 24 personnages retenus par la rédaction de CNI sont désormais connus. Au rythme du calendrier de l'Avent nous vous avons donné, au quotidien, les noms de ceux qui dans divers domaines ont marqué l'actualité des derniers mois en Corse.C'est à présent à votre tour de faire votre choix.Dès à présent votez et faites voter à partir du système PollUnit que vous trouverez, dans quelques minutes, sur notre site et nos réseaux sociaux.Attribuez le nombre d'étoiles que vous voulez à votre personnalité préférée.ATTENTION :Les participant(e)s doivent choisir une seule option. S'ils attribuent un autre vote, le précédent est supprimé.Le 31 décembre à 23h59 le système rendra son verdict : on connaîtra à ce moment-là l'identité de la personnalité corse de l'année 2021 désignée par les lecteurs de CNI