Pour Cyril Maccioni, c'est bientôt l'Amérique

Le talent de Cyri Maccioni ne se discute plus.

L'homme qui s'est adonné à fond à son art particulier a fini par convaincre le monde des arts de ses qualités d'artiste.

Il imagine, conçoit et fabrique à un rythme soutenu même si aujourd'hui le cercle de ses admirateurs, qui ne cesse de s'élargir, pense le contraire.

La preuve ?

Sa rentrée 2023 avec un catalogue de nouvelles œuvres desquelles le monde animal, celui-là même qui lui a permis de se révéler au grand public ne sont pas, bien sûr exemptes, mais où de nouvelles toujours très inspirées ont trouvé leur place.

Et cela n'a pas ralenti le rythme du calendrier de ses expositions.

Il est, en effe,t programmé dans pas moins de 9 galeries différentes, une foire d’art contemporain et un salon lors des mois à venir.





Mais cela ne s'arrêtera pas là.

Cyril Maccioni qui a, déjà, exposé dans plusieurs galeries en France, Singapour ou bien encore à Hong Kong en 2019 et 2021, va voguer encore plus à l'international au cours des mois à venir.





Au-delà de Gervais & Gautret à Ibiza, où il expose depuis le mois de juillet aux côtés d’artistes internationaux réputés, on retrouvera également les œuvres du sculpteur de Vignale à la Galerie SI de Tel-Aviv.



Mais ce n'est pas tout.

Cyril Maccioni participera du 6 au 10 décembre 2023 à un salon et une foire d’art contemporain outre-Atlantique, le salon Red dot qui se déroulera durant la foire d’art contemporain ART BASEL de Miami.

Et en 2024 son art franchira une nouvelle étape : ses œuvres ne seront-elles pas exposées au salon Art Expo de New York qui se tiendra du 4 au 7 avril prochains ?

Il s'agit là à n'en point douter d'une avancée très significative dans la carrière internationale de Cyril Maccioni si l’on considère l’importance du marché américain dans le marché international de l’art.



Oui, pour Cyril Maccioni, ce sera bientôt l'Amérique !